Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La presse espagnole lâche une bombe sur l'avenir de Messi !

Publié le 3 novembre 2020 à 9h30 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi aurait toujours l'intention de quitter le FC Barcelone et disposerait même d'une faramineuse de l'Inter Milan.

Alors que le FC Barcelone attend de savoir qui succédera à Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi est le grand enjeu des élections présidentielles au sein du club catalan. Et pour cause, la star argentine a voulu quitter le Barça cet été, fatigué par la gestion de la direction du club. Un burofax avait même été envoyé afin d'entériner sa décision de faire jouer une clause dans son contrat lui permettant de partir libre. Mais Josep Maria Bartomeu a estimé que cette clause avait expiré, poussant Lionel Messi à rester contre son gré, aucun club n'étant en mesure de verser les 700M€ correspondants à sa clause libératoire. Cependant, le contrat de La Pulga prend fin en juin prochain, et il n'a toujours pas prolongé son bail. Le futur président du Barça devra donc régler ce cas au plus vite.

Messi vers l'Inter ?