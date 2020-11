Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pourquoi le départ de Bartomeu ne change rien pour Messi

Publié le 3 novembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Ayant une dent envers Josep Maria Bartomeu qui ne l’a pas laissé partir cet été malgré sa requête, Lionel Messi ne serait pas certain de prolonger son contrat au FC Barcelone pour autant maintenant que le désormais ex-président ait déposé sa démission.

Le FC Barcelone fait face à un dossier plus que délicat avec l’avenir de Lionel Messi. En effet, le capitaine du Barça a fait part de ses velléités de départ premièrement en privé au mois d’août puis en public une fois que sa requête n’ait pas été acceptée par la direction et le président en place à l’époque. Ce temps est révolu depuis mardi dernier et la démission de Josep Maria Bartomeu et de l’intégralité de son comité de direction. Victor Font est pressenti pour succéder à Bartomeu à la présidence et a fait de la prolongation de Lionel Messi une priorité. Pour ce faire, Font a expliqué vouloir rapatrier des « gens qui aiment le Barça » en les personnes de Pep Guardiola, de Xavi Hernandez, d’Andrés Iniesta et de Carles Puyol. La raison ? Construire un projet solide autour de Lionel Messi pour les prochaines années. Néanmoins, cela pourrait être peine perdue pour l’Argentin.

Bartomeu n’est plus là, mais…