Mercato - PSG : Et si Thomas Tuchel parvenait à ses fins ?

Publié le 3 novembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Afin de combler le vide que Thiago Silva a laissé cet été avec son départ à Chelsea, Thomas Tuchel a fait de David Alaba sa priorité pour lui succéder selon la presse allemande. Et au vu de la situation de l’Autrichien, c’est maintenant ou jamais pour le PSG.

Président du Bayern Munich, Herbert Hainer a fait part dimanche soir d’une grande décision prise par l’ensemble du comité de direction pour David Alaba. Contractuellement lié jusqu’en juin prochain, l’Autrichien était jusqu’ici en discussions avec ses dirigeants pour une prolongation de contrat. Finalement, après quelques semaines de négociations peu fructueuses, le président a décidé de retirer l’offre de prolongation. Ce qui signifie que le PSG, intéressé sous l’impulsion de Thomas Tuchel comme Sport Bild le révélait en août dernier, aura sa chance, à l’instar du Real Madrid, du FC Barcelone, des deux clubs de Manchester ainsi que de la Juventus. Interrogé sur sa situation, David Alaba s’est montré surpris et n’a fermé aucune porte pour la suite.

« Je n’ai pas pensé à mon avenir parce que le Bayern a toujours été le premier élément à étudier »