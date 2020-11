Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un retour de flamme à prévoir pour cette piste en Premier League ?

Publié le 3 novembre 2020 à 18h15 par T.M.

Resté à Tottenham malgré l’intérêt du PSG, Dele Alli pourrait toutefois voir le club de la capitale revenir à la charge dans les prochaines semaines. Explications.

Ayant fait venir Danilo Pereira et Rafinha pour renforcer le milieu de terrain du PSG, Leonardo avait toutefois d’autres pistes pour venir pallier ce besoin. Durant les derniers jours du mercato, il a notamment été question d’un vif intérêt pour Dele Alli. Malgré de nombreuses tentatives, le club de la capitale se serait toutefois heurté à un mur pour le joueur de José Mourinho, qui est donc resté chez les Spurs. Toutefois, pour l’Anglais, rien n’a changé du côté de Londres. N’entrant toujours pas dans les plans du Special One, Alli pourrait voir la porte de sortie s’ouvrir en janvier. Et le PSG pourrait ne pas être très loin…

Bis repetita pour le PSG et Dele Alli ?