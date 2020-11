Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Florenzi prêt à rester au PSG ? Il répond !

Publié le 2 novembre 2020 à 19h15 par A.C.

Actuellement prêté par l’AS Roma, Alessandro Florenzi s’est exprimé au sujet de son avenir au Paris Saint-Germain.

C’est ce qu’on appelle un très joli coup. A la recherche d’un latéral droit afin de remplacer un Thomas Meunier parti à la fin de son contrat, Leonardo a choisi de miser sur Alessandro Florenzi. Cela a payé, puisque l’Italien est tout simplement l’un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain, en ce début de saison. Pourtant, son avenir pose déjà question. Florenzi n’est en effet que prêté par l’AS Roma actuellement et le PSG peut le garder, grâce à une option d’achat de 8M€.

« Je dois me donner à 100% au PSG, au moins jusqu'à la fin de la saison. Ensuite, on verra... »