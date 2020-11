Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prix du transfert de Kylian Mbappé déjà connu ?

Publié le 2 novembre 2020 à 17h30 par Bernard Colas

L'été prochain, le Real Madrid devrait se positionner sur Kylian Mbappé, qui entrera alors dans la dernière année de son contrat. De quoi placer les Merengue en bonne position dans ce dossier, mais la direction du PSG compte mettre des bâtons dans les roues de Florentino Pérez.

Proche de récupérer Kylian Mbappé en 2017 après sa grande saison à l'AS Monaco, le Real Madrid s'était finalement fait dépasser de peu par le Paris Saint-Germain. Même si une arrivée à la Casa Blanca séduisait le natif de Bondy, ce dernier a préféré passer par une étape intermédiaire avant de débarquer dans la capitale espagnole. « Le Real Madrid, on verra plus tard , disait-il en mars 2017, quelques mois avant de s'engager avec le PSG. C'est un grand club. Mais j’ai encore beaucoup à apprendre. Le Real Madrid, c’est un club où il faut aller quand on est bien mature, au sommet de son art. Je ne pense pas que je sois au sommet de mon art. » Kylian Mbappé avait donc déjà son plan de carrière en tête, et plus de trois années plus tard, il a confirmé tous les espoirs placés en lui en devenant champion du monde et en s'imposant dans l'attaque parisienne. En Espagne, on indique que l'attaquant de 21 ans souhaite désormais rejoindre le Real Madrid, alors que son bail arrivera à terme en 2022. Comme vous l'a révélé le 10 Sport, le PSG a lancé les grandes manœuvres orales pour convaincre l'international tricolore de prolonger, mais aucune offre concrète n'a été transmise, et il sera difficile de l'inciter à rester à Paris.

Mbappé vendu pour au moins 150M€ ?

De quoi faire le bonheur du Real Madrid qui a décidé de rester inactif sur le marché cet été, une première depuis 40 ans, afin d'apparaître en position de force lors du prochain mercato estival, en particulier dans le dossier Mbappé. Si le PSG ne veut pas prendre le risque de perdre son joyau libre en 2022, il faudra donc négocier avec le Real Madrid, qui aurait une idée précise de son estimation. Interrogé par AS , le fondateur de l’agence Prime Sport Esteve Calzada a indiqué que la cote de Kylian Mbappé était inférieure à son prix d'achat en 2017 du fait de sa situation contractuelle et du contexte : « Si Hazard a été vendu pour 100M€ dans la dernière année de son contrat, Mbappé devrait être autour de 150M€. » Et ce n'est pas l'impact économique de la crise du coronavirus qui risquerait de perturber les plans de Florentino Pérez et Zinedine Zidane selon Calzada. « Des signatures à trois chiffres prochainement ? Je pense que oui, mais dans des circonstances spéciales et pour les joueurs de l'espace. Un Sancho à United, un Mbappé à Madrid… Je considère toujours que c'est faisable. Il y a encore de grandes équipes qui ne sont pas aussi impactées économiquement », assure-t-il.

