Mercato - Real Madrid : Un avenir toujours incertain ? La réponse de Zinedine Zidane !

Publié le 2 novembre 2020 à 15h00 par T.M.

En grand danger il y a quelques jours, Zinedine Zidane pourrait ne pas être totalement sorti d’affaire. Toutefois, malgré des doutes toujours présents, l’entraîneur du Real Madrid ne semble pas déstabilisé.

Après les défaites consécutives du Real Madrid face à Cadix et Donetsk, Zinedine Zidane s’est retrouvé en grand danger. En effet, en Espagne, on avait fait savoir que l’entraîneur merengue allait notamment jouer sa tête contre le FC Barcelone et Mönchengladbach. Un ultimatum dont s’est finalement bien sorti le Français. En effet, la Casa Blanca a remporté le Classico et obtenu le nul face aux Allemands. Toutefois, en Ligue des Champions, la situation du Real Madrid n’est pas la meilleure. Après deux journées, le club madrilène n’a qu’un point. L’épée de Damoclès pourrait-elle donc toujours être au-dessus de Zidane que le choc face à l’Inter Milan se disputera se mardi ?

« Je ne pense pas à ça »