Mercato - PSG : Cette grande annonce de Pochettino à Leonardo !

Publié le 3 novembre 2020 à 12h45 par Th.B.

Sans club depuis son licenciement de Tottenham en novembre 2019, Mauricio Pochettino serait dans la discussion pour la succession de Thomas Tuchel. Et le PSG aurait toutes ses chances à en croire les propos du technicien argentin.

Mauricio Pochettino pour remplacer Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain ? Sur le papier, l’ancien joueur du PSG serait une bonne pioche pour la succession de l’entraîneur allemand dont le contrat qui expire en juin prochain ne devrait pas être prolongé compte tenu de sa relation avec Leonardo notamment. Libre de tout contrat depuis que Tottenham a décidé de le limoger avant de le remplacer par José Mourinho en novembre 2019, Pochettino semble avoir la cote sur le marché. Manchester United, Manchester City ainsi que le Real Madrid seraient sur les rangs, prêts à lancer une offensive si un changement de coach devenait une priorité pour ces clubs. Du point de vue de Mauricio Pochettino, tout le monde aurait une belle carte à jouer pour s’attacher ses services, y compris le PSG.

« Je ne fermerai aucune porte »