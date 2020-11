Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pochettino envoie un gros message pour son avenir !

Publié le 2 novembre 2020 à 23h30 par La rédaction

Dans le viseur du PSG et du Real Madrid pour respectivement succéder à Thomas Tuchel et Zinedine Zidane, Mauricio Pochettino a évoqué sa situation et son envie de retourner dans un club...

Alors que le Real Madrid traverse une période compliquée, les jours de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid pourraient être comptés à en croire la presse espagnole. Si les Madrilènes sont en bonne position en championnat, on ne peut pas en dire autant en Ligue des Champions, alors que la réception de l'Inter Milan ce mardi semble déjà faire figure de finale. Les dirigeants merengue auraient ainsi quelques pistes en cas de départ du Français à l'avenir. Près d'un an après son licenciement de Tottenham, Mauricio Pochettino est toujours libre de tout contrat et serait ainsi dans le viseur du Real Madrid, à l'image de Raul ou encore de Massimiliano Allegri. Le technicien argentin a notamment ouvert la porte à un retour dans un club...

« Je suis toujours prêt pour de nouveau être impliqué dans un club »