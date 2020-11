Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel en danger pour son avenir ? La réponse !

Publié le 2 novembre 2020 à 22h15 par A.D. mis à jour le 2 novembre 2020 à 22h25

L'ASSE est sur une série de cinq défaites de rang en championnat. Malgré tout, Claude Puel ne serait pas du tout en danger quant à son avenir. Explications.

Arrivé il y a près d'un an à l'ASSE, Claude Puel est totalement passé à côté de son début de saison 2020-2021. En effet, Les Verts ne sont que treizièmes en Championnat avec 10 points et trois victoires seulement. Pire, le club du Forez vient d'enchainer cinq défaites d'affilées en Ligue 1. Une situation qui aurait pu mettre à mal l'avenir de Claude Puel, mais il n'en serait rien.

«Claude Puel est toujours l'homme de la situation»