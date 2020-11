Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Eriksen, la deuxième fois peut être la bonne pour Leonardo

Publié le 2 novembre 2020 à 20h30 par A.C. mis à jour le 2 novembre 2020 à 20h34

Cet hiver, Leonardo a tout intérêt à foncer sur Christian Eriksen, milieu de l’Inter qui pourrait faire le plus grand bien au Paris Saint-Germain.

Il n’y a pas si longtemps que ça, Christian Eriksen était considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain d’Europe. Mais tout change très vite dans le football. Après avoir décidé de quitter Tottenham à quelques mois de la fin de son contrat, Eriksen a tenté l’aventure en Italie, avec l’Inter... mais c’est un échec cuisant, pour le moment. Il n’a en effet jamais semblé avoir trouvé sa place chez les Nerazzurri et certains observateurs sont catégoriques : Eriksen n’est tout simplement le style de joueur fait pour le jeu d’Antonio Conte. Les deux ne semblent d’ailleurs pas ‘entendre et récemment, Eriksen l'a clairement montré, lors d’un question/réponse avec les fans, organisé par la Fédération danoise de football. « Pourquoi je ne joue pas à l’Inter ? C’est une question qu’il faut poser à Antonio Conte. C’est lui l’entraineur et c’est lui qui prend les décisions, appelle-le et parle lui » avait répondu le milieu danois, à la question de l’un de ses supporters.

Entre Eriksen et l’Inter, c’est déjà fini

Pour Tuttosport c’est clair, Christian Eriksen est une erreur de casting. D’après les informations du quotidien, les dirigeants se réjouissent presque de n’avoir dépensé « que » 27M€ pour le prendre à Tottenham, l’hiver dernier. Antonio Conte aurait pourtant essayé de le récupérer. Ça a été le cas contre le Genoa (0-2) ou encore tout récemment face à Parma (2-2), mais Eriksen n’a jamais su saisir sa chance. Tuttosport va même jusqu’à dire qu’il est un « corps étranger » au sein d’un Inter qui se construit peu à peu. Le verdict final est donc limpide et désormais, en Italie plus personne ne semble croire à un déclic d’Eriksen, à l’Inter.

Après l’échec de cet été, Leonardo peut se rattraper