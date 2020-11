Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pourquoi le feuilleton Lautaro Martinez pourrait être totalement relancé...

Publié le 2 novembre 2020 à 18h30 par A.C.

Le mercato et les sirènes du FC Barcelone semblaient lointaines et quasiment oubliées, mais Lautaro Martinez ne semble pas encore avoir tourné la page.

Luis Suarez est parti, mais son départ n’a pas été comblé. Aucun des joueurs actuels du FC Barcelone n’a en effet le profil et les épaules, pour succéder à l’Uruguayen. Ronald Koeman souhaitait attirer Memphis Depay cet été, mais ce dernier est finalement resté à l’Olympique Lyonnais, même s’il pourrait bien partir dans seulement quelques mois. ESPN a évoqué une autre piste ce lundi, avec Darwin Nunez de Benfica. Lui aussi aurait été approché cet été par le Barça, sans succès. Désormais, on voit mal Benfica le laisser filer facilement, ou en tout cas pas à moins d’une très grosse offre, surtout avec ses bons débuts au Portugal. Ainsi, le Barça pourrait se tourner vers un ancien rêve. Il s’agit de Lautaro Martinez, attaquant de l’Inter, favori de Lionel Messi et cible de toutes les convoitises depuis plus d’un an, mais qui semblait être un peu sorti des radars dernièrement...

Une prolongation au point mort ?

Ce qui a tout relancé, c’est la sortie fracassante de Beto Yaque et de Rolando Zarate, les deux agents de Lautaro Martinez. « Il n'y a toujours pas de négociations, il n'y a rien. L'Inter n'a pas encore fait de proposition et Lautaro n'a pas demandé plus d'argen t » ont-ils déclaré, à en croire Sky Sport Italia . Une déclaration qui tombe alors même que les deux agents de Lautaro Martinez sont en Italie depuis plusieurs semaines à en croire La Gazzetta dello Sport , afin de négocier une prolongation de contrat avec l’Inter. Sans cette prolongation, les débats autour du FC Barcelone pourraient de nouveau s’ouvrir, surtout que les salaires réclamés par le clan Lautaro Martinez seraient particulièrement important, à en croire la presse italienne.

Les doutes de l’Inter et de Conte...