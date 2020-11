Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça multiplie les pistes pour oublier Luis Suarez !

Publié le 2 novembre 2020 à 16h30 par T.M.

Arrivé sur le banc du FC Barcelone, Ronald Koeman a poussé vers la sortie Luis Suarez. Problème, aucun joueur n’est venu remplacer l’Uruguayen. Face à cette situation, le club catalan souhaiterait réagir au plus vite et attirer un nouvel attaquant pour enfin oublier El Pistolero.

Suite à la débâcle du FC Barcelone en Ligue des Champions, un grand ménage était annoncé pour lancer le renouveau du club catalan. Chez les Blaugrana, on a ainsi souhaité se séparer de certaines joueurs vieillissants. Arrivé sur le banc du Barça, Ronald Koeman a donc tranché et a notamment décidé de se séparer d’Ivan Rakitic, Arturo Vidal mais aussi Luis Suarez. Evoluant en Catalogne depuis 2014, l’Uruguayen était sur le déclin ces derniers mois. Ne comptant alors pas sur El Pistolero, le Néerlandais lui a fait savoir qu’il devait se trouver un nouveau club. Un feuilleton qui a fait énormément parler et qui s’est finalement conclu avec le transfert de Luis Suarez vers l’Atlético de Madrid. Un départ qui a toutefois laissé un énorme vide et c’est pour cela que le FC Barcelone souhaitait recruter un nouveau buteur durant le dernier mercato. Alors que le dossier Lautaro Martinez a finalement été écarté compte tenu du prix à payer à l’Inter Milan, Koeman avait fait de Memphis Depay sa priorité. Au final, l’attaquant est resté à l’OL et aucun joueur n’a rejoint l’effectif blaugrana. C’est donc sans véritable attaquant de pointe que l’ancien sélectionneur des Pays-Bas doit désormais composer. De quoi lui donner quelques maux de tête au moment de composer son équipe, mais cela pourrait prochainement être de l’histoire ancienne.

Ça s’active pour remplacer Luis Suarez !