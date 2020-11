Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un grand ménage se prépare en interne ?

Publié le 2 novembre 2020 à 17h00 par La rédaction

Discret lors du dernier mercato estival, le Real Madrid s’apprête à se séparer de nombreux joueurs lors des prochaines sessions de transferts. Des ventes qui pourraient permettre au club espagnol de renflouer ses caisses et tenter de recruter Kylian Mbappé.

La situation est unique pour les clubs de football. La crise sanitaire a impacté fortement les finances des équipes, ce qui a eu des répercussions sur le dernier mercato estival. Pourtant très actif en temps ordinaire, le Real Madrid n’a pas dépensé le moindre centime cet été. La crise du Covid-19 a réduit à néant les plans du club espagnol qui avait coché les noms de Kylian Mbappé et d’Eduardo Camavinga. Le Real Madrid est parvenu à se renforcer seulement grâce aux joueurs revenus de prêt comme Martin Odegaard ou Alvaro Odriozola.

Le Real Madrid veut renouveler son effectif