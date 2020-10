Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Départs, arrivées… Pérez a pris une nouvelle décision radicale !

Publié le 31 octobre 2020 à 11h30 par Hadrien Grenier

Alors que le Real Madrid subit de lourdes pertes financières en raison de la crise économique liée à la pandémie de Covid-19, le club madrilène prévoirait de se montrer une nouvelle fois très calme sur le marché des transferts au cours des prochains mois.

Afin de limiter au maximum ses pertes dans ce contexte économique délicat et inédit, le Real Madrid a pris la décision de ne pas se montrer très actif cet été sur le marché des transferts. Le club présidé par Florentino Pérez s'est contenté de se séparer de certains éléments (Gareth Bale, James Rodriguez, Achraf Hakimi, Sergio Reguilón...) afin d’engranger des liquidités et d’assouplir sa masse salariale. De ce fait, outre Martin Odegaard, rappelé de son prêt à la Real Sociedad, aucun joueur n’a été recruté par le Real Madrid au cours de la précédente fenêtre estivale des transferts. Et cela en dépit du fait que la Casa Blanca avait pourtant été annoncée sur les traces de joueurs onéreux avant ce mercato estival à rallonge, parmi lesquels Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland ou encore Jadon Sancho.

L’histoire de l’été pourrait se répéter !

Et visiblement, ce n’est pas demain qu’on verra de nouveau le Real Madrid être actif sur le marché des transferts dans le sens des arrivées. C’est tout du moins la tendance annoncée par MARCA ce samedi, qui explique que l’histoire du mercato estival madrilène va se répéter. Face à ses pertes financières, le club de la capitale espagnole a d’ores et déjà pris la décision de ne disputer ses rencontres qu’au stade Alfredo Di Stefano, occupé en temps normal par le Castilla. Tant que les supporters n’auront pas accès au stade Santiago Bernabeu, c’est ce stade qui ne peut accueillir que 6.000 spectateurs qui accueillera les rencontres des hommes de Zinedine Zidane, à huis clos. Plus encore, face à des pertes de revenus estimées à 200 M€, le Real Madrid devrait une nouvelle fois éviter de s’aventurer sur le marché des transferts. Ainsi, seules les ventes de certains joueurs qui n’entrent pas dans les plans de Zinedine Zidane, à l’image de Luka Jovic ou de Mariano Diaz, pourront éventuellement permettre une ou des arrivées.

Le Real Madrid ne prendra aucun risque économique

Finalement, comme l’ajoute MARCA , le Real Madrid conservera cette posture de prudence tant que la situation sanitaire, et la situation économique par effet ricochet, ne se sera pas améliorée. Aucune opération mettant en danger la stabilité du club ne sera enclenchée par la direction de Florentino Perez. Et cela d’autant plus après que les joueurs madrilènes aient accepté une réduction de leur salaire et de leurs primes ayant permis aux Merengue de réaliser une économie de 65 M€. D’après le quotidien espagnol, le respect à l’égard des joueurs pour leur geste conduira la direction du Real Madrid à ne pas dépenser une somme conséquente… qu’il pourrait de toute manière ne même pas être en mesure de dépenser.

