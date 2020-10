Foot - Real Madrid

Real Madrid - Clash : L’incendie est déjà éteint pour Karim Benzema !

Publié le 31 octobre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Au cœur d’une polémique en Espagne après avoir vivement critique Vinicius Junior, Karim Benzema a rapidement été défendu par son entraîneur au Real Madrid, Zinedine Zidane.

Mercredi soir, à la mi-temps du match de Ligue des Champions entre le Borussia Mönchengladbach et le Real Madrid (2-2 score final), Karim Benzema avait été épinglé par les caméras de Téléfoot La Chaine en train de tacler Vinicius Junior en parlant à Ferland Mendy : « Il fait ce qu’il veut. Frère, joue pas avec ! La vie de ma mère. Il joue contre nous », expliquait Benzema à son compatriote. Ces images ont rapidement fait le tour d’Europe, mettant ainsi le numéro 9 français du Real Madrid au cœur d’une nouvelle polémique. Mais Zinedine Zidane, interrogé vendredi en conférence de presse, est venu éteindre l’incendie en assurant la défense de Karim Benzema.

« Ils se sont parlés »