Mercato - Barcelone : Nouvelle annonce fracassante sur le recrutement hivernal du Barça !

Publié le 2 novembre 2020 à 23h00 par La rédaction

Déjà contrarié cet été, le FC Barcelone pourrait de nouveau rencontrer des problèmes dans la concrétisation des transferts cet hiver. Le président intérimaire du club culé a en effet déclaré qu'il faudra toujours enregistrer des départs avant de pouvoir renforcer l'effectif de Ronald Koeman.

A l'image de tous les autres clubs européens, le FC Barcelone a fortement été touché par la crise sanitaire du Covid-19. Forcés de jouer à huis-clos depuis plusieurs mois, les Blaugrana ont enregistré des pertes considérables, les contraignant à ne pas faire de folies sur le dernier marché des transferts. Le FC Barcelone a notamment vu le transfert de Memphis Depay bloqué dans les dernières heures du mercato estival par la Liga en raison des dettes importantes enregistrées ces derniers mois. Alors que les dirigeants catalans tentent de négocier une nouvelle réduction de salaire des joueurs afin d'équilibrer les comptes, Carles Tusquets a évoqué le prochain mercato hivernal du FC Barcelone, qui s'annonce une nouvelle fois particulièrement compliqué...

« On pourra recruter si on vend avant et s’il y a de l’argent »