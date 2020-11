Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le successeur de Villas-Boas déjà tout trouvé ?

Publié le 2 novembre 2020 à 18h45 par A.C.

La situation d’André Villas-Boas, sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2021, est plus que solide... mais les dirigeants pourraient déjà avoir une piste pour l’avenir.

L’avenir d’André Villas-Boas est des plus flous. Le coach de l’Olympique de Marseille est apprécié en interne, que ce soit par son vestiaire ou par ses dirigeants, mais son contrat prend fin dans seulement quelques mois et une prolongation ne semble pas assurée, pour le moment. « En février, on pourra parler. Le mercato de janvier sera passé et on pourra plus ou moins se positionner vers l'avenir. La chose la plus importante est que je me sens très bien ici » avait expliqué le coach de l’OM, lors d’un entretien avec RMC Sport en septembre dernier. « Je me suis émotionnellement attaché à ce club, à son histoire que j'aime bien, les joueurs qui sont passés ici, l'impact européen de l'OM... C'est magnifique ! Et je voulais aussi prolonger cette histoire, avoir mon propre impact sur le club, c'est pour ça que je veux toujours bien faire ici ». Mais Villas-Boas semble toutefois imprévisible, capable de claquer la porte à tout moment, sans oublier que ses envies de présidence au FC Porto peuvent effrayer.

Galtier, le bon moment ?