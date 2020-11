Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Rafinha dévoile les dessous de son arrivée !

Publié le 3 novembre 2020 à 11h45 par Th.B.

Arrivé dans les dernières minutes du mercato estival, Rafinha Alcantara apportera énormément au PSG selon son père et ancienne icône du football brésilien Mazinho. Il est d’ailleurs revenu sur le déroulement de cette opération.

Et si la bonne surprise de ce mercato estival se nommait Rafinha Alcantara ? N’ayant plus les faveurs du staff technique et de la direction du FC Barcelone, le milieu de terrain offensif brésilien a débarqué au PSG lors du deadline day du mercato estival après qu’un accord ait été trouvé entre le Paris Saint-Germain et le Barça sur les modalités de cette opération. Aucune indemnité de transfert n’a été réglée, seuls des bonus s’élevant à une somme avoisinant à 3M€ devront être réglés par le PSG. Et bien que Rafinha n’était pas la cible prioritaire de Leonardo, qui voulait son frère Thiago Alcantara comme Mazinho l’a assuré à France Football , le père des deux joueurs s’est enflammé pour la bonne affaire que le PSG a réalisé avec l’ancien du FC Barcelone.

« Le PSG a fait une excellente opération »