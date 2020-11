Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a bien tenté un coup XXL cet été !

Publié le 2 novembre 2020 à 20h45 par B.C.

Alors que le PSG a mis la main sur Rafinha à quelques minutes de la fermeture du marché des transferts, Leonardo avait d'autres plans pour renforcer l'entrejeu. En effet, l'Italo-brésilien a bien tenté sa chance pour recruter Thiago Alcantara comme l'a révélé le père des deux joueurs.

Jusqu'à la fermeture du marché des transferts, Leonardo s'est démené pour renforcer l'effectif de Thomas Tuchel. Ainsi, après avoir recruté Moise Kean et Danilo Pereira, le directeur sportif du PSG est parvenu à trouver un accord avec le FC Barcelone pour récupérer Rafinha. Le milieu de terrain de 27 ans est arrivé gratuitement dans la capitale, le PSG ayant bouclé ce transfert pour seulement quelques bonus pouvant atteindre 3M€ à l'avenir ainsi que 35% d'une éventuelle revente pour le joueur. Mais Leonardo avait d'autres plans durant l'été. Le10Sport.com vous a révélé le 1er août que le club de la capitale s'était positionné sur Thiago Alcantara, désireux de quitter le Bayern Munich après sept saisons en Allemagne. Un intérêt confirmé dans France Football par Mazinho, le père de Thiago et de Rafinha.

« Leonardo voulait Thiago, il a eu Rafinha »