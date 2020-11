Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare une offre colossale pour Mbappé !

Publié le 3 novembre 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 3 novembre 2020 à 8h17

Du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé fait toujours figure de priorité. Mais compte tenu de la crise actuelle, le club merengue réfléchirait à la façon de boucler le deal. Vinicius Junior pourrait ainsi être inclus dans la transaction.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé occupe tous les esprits au sein de la direction du club de la capitale. Leonardo aurait en effet lancé les discussions en vue d'une prolongation afin d'éviter de se retrouver en difficulté face à l'offensive de clubs étrangers l'été prochain. Et bien évidemment, le Real Madrid fera partie des clubs intéressés. Le club merengue souhaite absolument récupérer le Champion du monde après avoir raté sa signature durant l'été 2017. Mais avec la crise, il sera plus difficile de répondre aux exigences du PSG.

Vinicius en échange de Mbappé ?