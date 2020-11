Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Rien n’a été laissé au hasard pour Maxime Lopez

Publié le 3 novembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Maxime Lopez a quitté l’OM cet été pour rejoindre Sassuolo sous la forme d’un prêt. Bien que cette opération se soit réalisée tardivement lors du mercato, elle aurait été bien réfléchie.

Dès lors de la nomination d’André Villas-Boas à la fin de la saison 2018-2019, Maxime Lopez a vu son statut évoluer à l’OM, et pas dans le bon sens du terme. En effet, lors de l’exercice précédent, le milieu de terrain type de Villas-Boas était composé de Boubacar Kamara, de Valentin Rongier et de Morgan Sanson. Maxime Lopez se devait les jokers. Et alors qu’il ne lui restait qu’une année de contrat, le minot marseillais a quitté son club de toujours lors du dernier jour du mercato estival pour s’engager sous la forme d’un prêt à Sassuolo. Et cette arrivée n’était pas le fruit du hasard, ni d’un coup de dernière minute du point de vue du club italien.

Maxime Lopez, une véritable volonté de Roberto De Zerbi