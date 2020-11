Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les dessous du départ de Maxime Lopez...

Publié le 2 novembre 2020 à 20h15 par A.C.

Prêté par l’Olympique de Marseille, Maxime Lopez semble s’épanouir en Serie A.

L’Olympique de Marseille est-il définitivement derrière Maxime Lopez ? En difficulté à l’OM, le milieu a réalisé une très belle entrée en matière, en Italie. Après avoir réussi à se faire une place de titulaire à Sassuolo, il a joué l’intégralité de la dernière rencontre et grandement participé à la victoire sur le Napoli, grâce notamment à un but (0-2). Son entraineur Roberto De Zerbi ne tarit pas d’éloges à son sujet et son duo avec Manuel Locatelli est unanimement salué dans la presse italienne, ce lundi.

Lopez, un joueur recherché depuis longtemps par De Zerbi ?