Mercato - OM : Cette nouvelle sortie sur le départ de Maxime Lopez !

Publié le 2 novembre 2020 à 11h45 par T.M.

Buteur ce dimanche contre Naples, Maxime Lopez réussit ses débuts sous le maillot de Sassuolo. Son entraîneur, Roberto De Zerbi a d’ailleurs justifié son recrutement.

Annoncé vers le FC Séville, c’est finalement à Sassuolo que Maxime Lopez a posé ses valises lors du dernier mercato. Formé à l’OM, le milieu de terrain a quitté la Canebière, prêté avec option d’achat, pour entamer un nouveau chapitre de l’autre côté des Alpes. Et pour le joueur de 22 ans, l’adaptation se passe très bien pour le moment. En effet, en Italie, tout le monde est déjà sous le charme et ce dimanche, Lopez a encore marqué des points en marquant un but exceptionnel face à Naples. Sassuolo ne semble donc pas s’être trompé avec le Marseillais, sachant très bien ce que ce dernier allait apporter.

« Il est complémentaire de Locatelli »