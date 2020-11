Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : À Marseille, on n’oublie pas Maxime Lopez

Publié le 1 novembre 2020 à 5h45 par Th.B.

Prêté à Sassuolo alors qu’il est entré dans l’ultime année de son contrat à l’OM, Maxime Lopez manque à Boubacar Kamara avec qui il a effectué ses classes chez les jeunes.

N’entrant plus vraiment dans les plans d’André Villas-Boas à l’OM, Maxime Lopez a plié bagage lors du dernier jour du mercato estival. Alors qu’il est sous contrat avec le club phocéen jusqu’en juin prochain, Lopez a été prêté pour l’intégralité de la saison à l’US Sassuolo. Le départ du jeune minot marseillais de 22 ans a marqué Boubacar Kamara. Formé au club à l’instar du milieu de terrain, Kamara s’est livré sur l’après-Lopez plutôt difficile à gérer pour lui.

« Avant on arrivait, je le voyais dans le vestiaire, on restait ensemble… »