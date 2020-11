Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La réponse de Maxime Lopez à Boubacar Kamara !

Publié le 1 novembre 2020 à 10h45 par La rédaction

Parti sous forme de prêt vers Sassuolo cet été, Maxime Lopez est toujours dans l’esprit des joueurs de l’OM. Il a d’ailleurs répondu au message touchant de Boubacar Kamara.

À l’OM, on n’oublie pas Maxime Lopez. Prêté jusqu’à la fin de la saison à Sassuolo, le joueur formé à l’OM n’entrait plus vraiment dans les plans d’André Villas-Boas. Son coéquipier et ami d’enfance, Boubacar Kamara, avait récemment fait part de son émotion au moment d’évoquer Maxime Lopez. « Il me manque. Incroyable. C’est bizarre. Avant on arrivait, je le voyais dans le vestiaire, on restait ensemble. Et là il est plus là. C’est la vie. On savait que ça arriverait. Mais bon, tant qu’il est heureux, je suis content pour lui. On va le suivre, on va le regarder » . Un message auquel a répondu l’ancien Marseillais.

« Love mon frère, tu me manques »

Sur son compte Twitter , Maxime Lopez s’est fendu d’un petit mot pour rendre hommage à son ami d’enfance resté à l’OM : « Love mon frère, tu me manques Boubacar Kamara » . Le joueur de 22 ans a, pour l’instant, disputé deux matches et joué 90 minutes avec son nouveau club de Sassuolo. Le club italien connaît d’ailleurs un excellent début de saison puisqu’il se classe, pour l’instant, 4e, devant l’Inter, la Juventus ou encore la Roma.