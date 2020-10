Foot - OM

OM - Malaise : André Ayew monte au créneau pour André Villas-Boas !

Publié le 31 octobre 2020 à 15h45 par La rédaction

Formé à l'Olympique de Marseille, André Ayew suit encore de très près l'évolution et les résultats de son club formateur. Actuellement à Swansea, en Championship, l'international ghanéen a tenu a prendre la défense d'André Villas-Boas.

Après une dernière saison de haut niveau qui a vu l'OM se hisser à la deuxième place de Ligue 1 et ainsi faire son retour en Ligue des Champions pour la première fois depuis 2013, les temps se compliquent dans la cité phocéenne. Les débuts en Europe sont peu séduisants, tout comme ceux en Ligue 1 malgré la quatrième place actuelle de l'OM. Après avoir reçu les éloges tout au long de la saison passée, André Villas-Boas est désormais pointé du doigt pour ses choix tactiques, que ce soit avec le onze de départ ou en match. Des critiques injustifiées pour André Ayew qui, cinq ans après son départ de l'OM, continue à garder un œil sur les résultats de son club formateur...

« Je trouve qu’il fait un travail formidable »