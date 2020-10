Foot - OM

OM - Malaise : Une fracture entre Villas-Boas et son vestiaire ? La réponse !

Publié le 29 octobre 2020 à 8h15 par T.M.

Face à Manchester City, André Villas-Boas a fait des choix forts au moment de composer son équipe. De quoi s’attirer les foudres de certains joueurs ?

Les temps sont un peu plus durs pour André Villas-Boas. En effet, le Portugais est notamment pointé du doigt pour la faible qualité de jeu proposé par l’OM. Il en est pourtant l’un des principaux responsables. En effet, c’est lui qui compose l’équipe comme cela a été le cas avec Manchester City. Pour cette rencontre de Ligue des Champions, Villas-Boas a couché un 11 très défensif avec une défense à 5 et faisant également des choix forts en mettant notamment Dimitri Payet, Dario Benedetto ou encore Morgan Sanson sur le banc de touche. Des choix critiqués par les observateurs, mais en interne, l’union serait plus que jamais présente.

Des liens intacts ?