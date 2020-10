Foot - OM

OM - Malaise : André Villas-Boas s’est-il totalement trompé face à Manchester City ?

Publié le 29 octobre 2020 à 5h15 par T.M.

Devant le défi qui se présentait avec la réception de Manchester City, André Villas-Boas avait tenté un pari pour son OM. Si cela n’a pas fonctionné, s’est-il trompé pour autant ?

Ce mardi, l’OM s’est présenté avec une composition inédite pour affronter Manchester City. Au coup d’envoi, l’équipe d’André Villas-Boas était alignée en 5-3-2 avec également la présence de Dimitri Payet et Dario Benedetto. Des choix forts qui étaient pourtant bien réfléchis aux yeux de l’entraîneur de l’OM. En effet, au moment de se justifier après la rencontre, Villas-Boas a expliqué que cela faisait partie de son plan : « Le choix était lié à la stratégie du match, entrer dans le dos de l'adversaire, chercher la profondeur. En premier, on avait pensé à un 5-2-3, mais on est revenu à ce milieu à trois comme dans le losange. Pour les deux attaquants, on a choisi Thauvin qui est dans un bon moment et Nemanja pour sa vélocité ».

« Même à cinq derrière, il faut donner du crédit à l'OM »