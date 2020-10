Foot - OM

OM - Malaise : Face aux critiques, Villas-Boas commence à perdre ses nerfs !

Publié le 29 octobre 2020 à 4h15 par A.M.

Après la large défaite de l'OM contre Manchester City (0-3), André Villas-Boas a tenu à justifier ses choix, poussant notamment un coup de gueule.

Pour la réception de Manchester City, André Villas-Boas a pris des décisions radicales. L'entraîneur de l'OM a décidé de changer de système en alignant un 5-3-2 et en laissant Dario Benedetto et Dimitri Payet sur le banc au coup d'envoi. Des choix qui ne se sont pas avérés payants mais qu'il a tenus à justifier après la rencontre : « Le choix était lié à la stratégie du match, entrer dans le dos de l'adversaire, chercher la profondeur. En premier, on avait pensé à un 5-2-3, mais on est revenu à ce milieu à trois comme dans le losange. Pour les deux attaquants, on a choisi Thauvin qui est dans un bon moment et Nemanja pour sa vélocité ». Relancé sur son système tactique, André Villas-Boas n'a pas manqué de s'agacer.

«Quand même il ne faut pas abuser. City, c'est City !»