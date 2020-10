Foot - OM

OM - Malaise : Payet, Benedetto… Villas-Boas justifie ses choix forts !

Publié le 28 octobre 2020 à 9h15 par T.M.

Au moment de composer son équipe pour affronter Manchester City ce mardi, André Villas-Boas avait fait de grands choix en décidant de mettre Dimitri Payet et Dario Benedetto sur le banc de touche. Des choix expliqués par l’entraîneur de l’OM.

Le miracle n’aura finalement pas eu lieu au Vélodrome pour l’OM face à Manchester City (0-3). Pour les hommes d’André Villas-Boas, cela s’est donc soldé par une deuxième match en deux matchs de Ligue des Champions. Pourtant, l’entraîneur phocéen avait un plan pour tenter de contrecarrer l’équipe de Pep Guardiola. en effet, Villas-Boas s’était présenté au coup d’envoi dans 5-3-2 très défensif avec également des choix forts devant puisque le Portugais avait choisi de démarrer avec Dimitri Payet et Dario Benedetto sur le banc de touche. Cela n’a donc finalement pas marché…

« Le choix était lié à la stratégie du match »