Foot - OM

OM - Malaise : Payet, Benedetto... Villas-Boas ne lâche pas ses joueurs !

Publié le 26 octobre 2020 à 16h30 par A.M.

A l'occasion de son passage en conférence de presse en marge du choc contre Manchester City, André Villas-Boas en a profité pour apporter son soutien à deux de ses joueurs en difficulté : Dimitri Payet et Dario Benedetto.

Depuis le début de saison, l'Olympique de Marseille alterne le bon et le moins bon. Mais alors que le collectif d'André Villas-Boas fait preuve d'une solidité défensive plus qu'intéressante, le secteur offensif connaît beaucoup plus de difficulté. En effet, à l'exception de Florian Thauvin, les attaquants de l'OM ne se sont pas beaucoup illustrés ces dernières semaines. Le manque de réalisme de Dario Benedetto, qui n'a toujours pas trouvé le chemin des filets cette saison, et la méforme de Dimitri Payet, incarnent les difficultés du club phocéen dans de le domaine offensif. Mais André Villas-Boas continue de faire confiance à ses joueurs.

«Benedetto ? Je lui donne ma confiance, c'est à moi de l'aider à marquer ce premier but»

En effet, à l'occasion de son passage devant les médias en marge du choc face à Manchester City en Ligue des Champions mardi soir, André Villas-Boas a notamment tenu à remercier Dario Benedetto pour ses récents propos, tout en lui réitérant sa confiance : « Merci aux propos de Dario (Benedetto) à mon encontre. C'est exceptionnel. Je lui donne ma confiance, c'est à moi de l'aider à marquer ce premier but. Ensuite je pense qu'il pourra enchaîner et en marquer d'autres. Je dois encore prendre une décision pour mon système. Je déciderai demain après avoir encore travaillé avec mon staff. On veut choisir le meilleur système pour jouer contre Manchester City ». Il faut dire que dimanche au micro de Téléfoot, l'attaquant argentin ne tarissait pas d'éloges pour son entraîneur. « C'est le coach qui m'a le plus apporté », affirmait le numéro 9 de l'OM.

«A nous d'aider Payet à retrouver son meilleur niveau»