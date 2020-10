Foot - OM

OM - Malaise : André Villas-Boas persiste et signe pour Benedetto !

Publié le 26 octobre 2020 à 16h15 par A.D.

Depuis le début de la saison, Dario Benedetto n'est pas parvenu à inscrire le moindre but. Face à cette situation, André Villas-Boas a tenu à faire passer un nouveau message fort à son numéro 9.

Dario Benedetto est dans la tourmente. Depuis le début de la saison, le buteur argentin n'a pas fait trembler les filets adverses une seule fois. Malgré tout, André Villas-Boas n'est pas inquiet et a toujours confiance en son numéro 9. « Je suis patient, pas comme les gens ici à Marseille, ça passe toujours d'un extrême à l'autre. Il manque un peu de ballons en ce moment. Ma confiance en lui et lui en lui-même ne change pas » , a exprimé le coach de l'OM il y a plusieurs jours. Soulagé par cette sortie d'André Villas-Boas, Dario Benedetto a tenu à faire son éloge. « C'est tout à fait ça. Comme tu vois, il a confiance en moi et je suis très reconnaissant envers lui parce que vraiment, il m'apporte beaucoup. De toute ma carrière, c'est le coach qui m'a le plus apporté » , s'est-il réjoui au micro de Téléfoot ce dimanche. Et pour rassurer totalement Dario Benedetto, André Villa-Boas en a rajouté une couche.

«C'est à moi de l'aider à marquer ce premier but»