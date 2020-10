Foot - OM

OM - Malaise : Dans la tourmente, Dario Benedetto annonce la couleur !

Publié le 25 octobre 2020 à 16h30 par A.M.

En grande difficulté depuis le début de saison, Dario Benedetto n'a toujours pas trouvé chemin des filets en sept rencontres avec l'OM. Malgré tout, l'attaquant argentin continue de garder confiance et reste persuadé qu'il parviendra à inverser la tendance.

Depuis le rachat de l'Olympique de Marseille par Frank McCourt, la quête du grand attaquant est au cœur de tous espoirs. Dans un premier temps, Kostas Mitroglou et Valère Germain ont débarqué en 2017, mais aucun des deux n'a donné satisfaction. En 2019, sous l'impulsion d'André Villas-Boas, l'OM recrute ainsi Dario Benedetto qui débarque en provenance de Boca Juniors pour environ 15M€. Et après une première saison encourageante, l'attaquant argentin connaît un énorme passage à vide. En effet, en sept apparitions cette saison, il n'a toujours pas trouvé le chemin des filets cette saison. Une situation inquiète pour le club phocéen dont l'animation offensive est régulièrement pointée du doigt.

Benedetto ne veut pas décevoir Villas-Boas...

Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'André Villas-Boas continue d'accorder sa confiance à Dario Benedetto. « Il m'a dit coach je n'en peux peux je suis à sec, je dois marquer. Je suis avec lui. A Lille Jonathan David a coûté trois fois plus cher et n'a pas marqué non plus à Lille, mais là personne ne dit rien », lâchait récemment l'entraîneur de l'OM. Conscient de la situation, Dario Benedetto tient à faire honneur à la confiance que lui accorde son entraîneur. « C'est tout à fait ça. Comme tu vois, il a confiance en moi et je suis très reconnaissant envers lui parce que vraiment, il m'apporte beaucoup. De toute ma carrière, c'est le coach qui m'a le plus apporté », assure l'ancien joueur de Boca Juniors au micro de Téléfoot .

... et promet de revenir en forme !