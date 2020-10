Foot - OM

OM : André Villas-Boas donne rendez-vous à Pep Guardiola !

Publié le 24 octobre 2020 à 23h20 par H.K.

Lors d’une conférence de presse, André Villas-Boas est revenu sur la rencontre prévue en Ligue des Champions face à Manchester City. Et le coach de l’OM semble donner rendez-vous à Pep Guardiola…