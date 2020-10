Foot - OM

OM - Malaise : Pierre Ménès dresse un triste constat sur les limites de l’OM !

Publié le 26 octobre 2020 à 0h30 par La rédaction

Alors que l’OM a renoué avec la victoire en s’imposant à Lorient (1-0), tout n’était pas encore parfait. Pierre Ménès en a profité pour souligner les lacunes des joueurs d’André Villas-Boas.

Malgré les apparences, cet l’OM là tarderait à convaincre, selon Pierre Ménès. Après une défaite inaugurale en Ligue des Champions sur la pelouse de l’Olympiakos (0-1), l’OM l’a emporté d’une courte tête sur un but de Balerdi, ce samedi, contre Lorient (1-0), pour le compte de la huitième journée de Ligue 1. Les Marseillais remontent provisoirement à la 4e place du championnat. Après avoir notamment battu le PSG et Bordeaux en début de saison, les joueurs de l’OM laissent pourtant les supporters sur leur faim. Leur avant-centre, Dario Benedetto, n’a, par exemple, toujours pas trouvé le chemin des filets. Pierre Ménès a souligné un manque d'ambition dans le jeu de l’OM.

« On a eu le droit à un match de Ligue 2 entre Lorient et Marseille ! »