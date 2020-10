Foot - OM

OM - Clash : Valbuena, Payet... L'énorme sortie de Daniel Riolo !

Publié le 25 octobre 2020 à 4h15 par A.M.

Suite à la défaite de l'OM contre l'Olympiakos (0-1) en Ligue des Champions, Daniel Riolo pointe du doigt la prestation de Dimitri Payet en la met en parallèle avec celle de Mathieu Valbuena.

Pour son retour en Ligue des Champions, sept ans plus tard, l'Olympique de Marseille a déçu. En effet, sur la pelouse de l'Olympiakos, l'adversaire le plus faible du groupe sur le papier, le club phocéen a livré une prestation plus que poussive, s'inclinant même sur un but dans les dernières minutes (0-1). Symbole de l'échec de l'OM sur cette rencontre, Dimitri Payet a été très discret au contraire de Mathieu Valbuena. L'ancien Marseillais a été excellent avec l'Olympiakos, délivrant notamment la passe décisive sur l'unique but de la rencontre. Daniel Riolo souligne d'ailleurs la différence entre les deux meneurs de jeu.

«Valbuena lui a filé une leçon de foot de haut niveau gratos !»