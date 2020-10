Foot - OM

OM - Malaise : Villas-Boas monte au créneau pour Dimitri Payet !

Publié le 26 octobre 2020 à 15h15 par A.D.

Alors qu'il semble avoir pris du poids, Dimitri Payet est pas du tout dans son assiette ces dernières semaines. Malgré tout, André Villas-Boas ne veut pas le lâcher et compte sur lui pour reprendre du poil de la bête.

Dimitri Payet est en difficulté ces dernières semaines. Lors des derniers matchs de l'OM, et en particulier face à l'Olympiakos en Ligue des Champions (défaite 1-0 mercredi), le milieu offensif de 33 ans était loin de son niveau habituel. Malgré tout, André Villas-Boas n'est pas encore prêt à tirer la sonnette d'alarme pour Dimitri Payet. « C'est toujours comme ça ici, c'est tout ou rien. Quand ça ne va pas bien, tout est un désastre. L'an dernier, c'était un génie du football. Moi je suis là pour protéger mes joueurs, que ce soit Payet et Benedetto. On sait ce qu'on veut de lui, on est ici pour l'aider. Il est au même poids que l'an dernier » , avait-il confié en conférence de presse vendredi. Même son de cloche ce lundi après-midi. Avant d'affronter Manchester City ce mardi, André Villas-Boas a une nouvelle fois apporté son soutien à Dimitri Payet.

«Il peut encore marquer et retrouver son niveau de la saison passée»