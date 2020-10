Foot - OM

OM : Villas-Boas se projette sur le FC Porto

Publié le 28 octobre 2020 à 8h55 par G.d.S.S. mis à jour le 28 octobre 2020 à 8h58

Alors que l’OM compte déjà deux défaites au compteur en Ligue des Champions, André Villas-Boas affiche ses ambitions pour les deux rencontres à venir contre le FC Porto.