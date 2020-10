Foot - OM

OM - Clash : Villas-Boas n'en finit plus de se faire fracasser !

Publié le 30 octobre 2020 à 3h30 par A.M.

Après la défaite de l'OM contre Manchester City (0-3), les choix tactiques d'André Villas-Boas sont vivement critiqués et Emmanuel Petit en rajoute une couche.

Déjà très décevant contre l'Olympiakos (0-1), l'Olympique de Marseille s'est lourdement incliné pour son deuxième match de Ligue des Champions contre Manchester City (0-3). Une rencontre pour laquelle André Villas-Boas avait décidé de faire des choix forts en se passant par exemple des services de Dimitri Payet et Dario Benedetto au coup d'envoi avant de privilégier une tactique défensive. Des choix qu'Emmanuel Petit a eu du mal à comprendre.

Petit pas convaincu par Villas-Boas