Mercato - Barcelone : Le message fort de Lautaro Martinez sur sa situation !

Publié le 4 novembre 2020 à 11h00 par A.M.

Régulièrement critiqué depuis que son nom est associé au FC Barcelone, Lautaro Martinez a tenu à mettre les choses au clair et assure qu'il est concentré sur l'Inter Milan.

En quête d'un avant-centre depuis plusieurs mois, le FC Barcelone a longtemps fait de Lautaro Martinez sa priorité. Toutefois, le club blaugrana n'a jamais été en mesure de lever la clause libératoire de l'attaquant argentin qui est fixée à 111M€. Mais en plus des rumeurs l'envoyant avec insistance au Barça et ses déclarations affichant sa volonté d'évoluer aux côtés de Lionel Messi, les prestations de Lautaro Martinez avec l'Inter Milan sont pointées du doigt et il se retrouve sous le feu des critiques. Buteur et passeur décisif mardi soir lors de la défaite contre le Real Madrid en Ligue des Champions (2-3), l'international argentin a répété qu'il était concentré sur l'Inter.

«Je fais tout pour prouver que je suis au niveau de l'Inter»