Mercato - Chelsea : Lampard rend hommage à Mendy !

Publié le 4 novembre 2020 à 10h05 par La rédaction mis à jour le 4 novembre 2020 à 10h16

Recruté en fin de mercato pour pallier aux mauvaises performances de Kepa Arrizabalaga, Edouard Mendy a parfaitement réussi ses débuts avec Chelsea, n'encaissant qu'un seul but lors de ses six premiers matchs. Des prestations qui lui ont valu un bel hommage de la part de Frank Lampard.