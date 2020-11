Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une pépite de Zidane inclus dans le deal Mbappe-Real ? La réponse !

Publié le 4 novembre 2020 à 7h45 par La rédaction

En Espagne, certains médias affirment que le Real envisage d’inclure Vinicius Jr dans l’opération Mbappe. Que faut-il en penser ? Analyse.

Si l’on en croit les médias espagnols, et notamment Eduardo Inda, le directeur du journal OK Diario , le Real Madrid a bien arrêté la décision de lancer son offensive sur Kylian Mbappe l’été prochain, à un an de la fin de contrat de l’attaquant parisien, sans attendre un an de plus pour qu’il soit libre. Le Real aurait même un plan en tête selon Inda : « Si Mbappé vient, le Real serait prêt à inclure Vinicius dans l'opération. On parle d'une opération à 250M€ et le club madrilène souhaite baisser le prix en incluant un joueur ». Que faut-il en penser ?

Option probable pour le Real

A l’analyse, il apparaît tout à fait probable que le Real Madrid planche sur une telle opération, afin de faire baisser les tarifs du transfert. De surcroit, au sein du club merengue, on sait très bien que Vinicius plaît beaucoup à Leonardo et qu’un tel montage est susceptible d’être étudié, et validé, par le PSG.