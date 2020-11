Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait bien aller piocher du côté du Real Madrid !

Publié le 4 novembre 2020 à 3h15 par A.M.

Après un mercato durant lequel le PSG a du se serrer la ceinture, Leonardo pourrait bien frapper fort l'été prochain en piochant notamment dans l'effectif de Zinedine Zidane.

Le mercato du Paris Saint-Germain était placé sous le signe de la créativité. Rapidement, Leonardo a annoncé que le club de la capitale devrait se montrer ingénieux sur le marché pour se renforcer. Et il n'avait pas menti, puisqu'après avoir investi 50M€, hors bonus pour Mauro Icardi, le PSG a bouclé trois renforts sous la forme de prêt, à savoir Alessandro Florenzi, Moise Kean et Danilo Pereira ainsi qu'un quatrième qui a débarqué pour 0€ : Rafinha. Mais l'été prochain, les choses pourraient évoluer.

Vinicius et Ramos dans le viseur du PSG ?