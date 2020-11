Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Avenir, Setién... Lionel Messi reçoit un soutien de taille !

Publié le 3 novembre 2020 à 22h30 par D.M.

Pointé du doigt par Quique Setién, Lionel Messi peut compter sur le soutien de ses coéquipiers et notamment de Pedri qui n’a pas tari d’éloges à l’égard de l’Argentin.

Lionel Messi a été au centre de l’actualité du FC Barcelone ces derniers jours. En effet, The Telegraph a annoncé que l’Argentin n’est toujours pas certain de rester au sein du club catalan la saison prochaine. Selon le média, Manchester City pourrait lui proposer un précontrat en janvier. Parallèlement aux interrogations sur son avenir, Lionel Messi doit gérer la polémique sur son attitude. Ancien entraineur du FC Barcelone, Quique Setién n’a pas hésité à tacler la Pulga dans un entretien à El Pais. « Il est vrai qu'il y a des joueurs qui ne sont pas faciles à gérer. Parmi eux Leo, c'est vrai. Il y a une autre facette qui n'est pas celle du joueur et qui est plus compliquée à gérer. Il est très réservé, mais il te fait comprendre ce qu'il veut. Il ne parle pas beaucoup. Mais oui, regarder, ça il regarde… ».

« Quoi qu'il décide, nous devrons le respecter »