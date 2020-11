Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Quand Zidane est critiqué en interne pour… Gareth Bale !

Publié le 4 novembre 2020 à 8h30 par T.M.

Au Real Madrid, Gareth Bale n’avait clairement pas les faveurs de Zinedine Zidane, qui ne le faisait que très peu jouer. Une gestion toutefois pointée du doigt par la Casa Blanca.

Pour Gareth Bale, le calvaire est terminé. En effet, à l’occasion du dernier mercato, le Gallois a enfin quitté le Real Madrid pour retrouver Tottenham, son ancien club, là où il s’était révélé aux yeux de tous. Sous les ordres de José Mourinho, l’attaquant de 31 ans tentera de retrouver le sourire, et pour le moment, cela se passe plutôt bien. Jouant de plus en plus, Bale montre qu’il n’a rien perdu de son talent. Une situation qui change donc de que l’on a pu voir ces derniers mois au Real Madrid. D’ailleurs, du côté de la Casa Blanca, cette renaissance de l’ancien banni ne passe pas forcément, notamment à cause de Zinedine Zidane.

