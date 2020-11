Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’appel du pied de Pochettino ?

Publié le 4 novembre 2020 à 7h00 par La rédaction

L’ancien entraîneur de Tottenham, Mauricio Pochettino, a évoqué son avenir sur la BBC. Analyse.

Interrogé par la BBC Sport , Mauricio Pochettino s’est exprimé sur son avenir : « Il faut que j'attende le bon projet. Je ne fermerai aucune porte. Je me sens toujours prêt à être impliqué dans le jeu. C'est ma passion, pas mon métier. J'ai beaucoup d'énergie et j'aime participer au jeu. Mais en même temps, j'ai besoin de comprendre que c'est un bon moment pour attendre. J'ai appris quand j'étais très jeune que le football vous dictait votre chemin. J'attends de sentir est le bon projet à prendre ». Comment décrypter les mots du coach argentin ? Analyse.

Un message à Florentino Pérez ?

Entre les lignes, on comprend clairement que Mauricio Pochettino est prêt à attendre l’offre d’un grand club, dont on peut supposer qu’il s’agit en priorité du Real Madrid, très intéressé par son profil en cas de changement d’entraîneur si l’on en croit les médias espagnols. De manière discrète et informelle, Mauricio Pochettino pourrait bien avoir émis ce message à Florentino Pérez…