Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les jeux sont ouverts pour Pochettino !

Publié le 4 novembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Annoncé dans les plus grands clubs d’Europe dont le PSG, Mauricio Pochettino s’est montré très ouvert pour son prochain challenge en assurant ne pas vouloir prendre de décision hâtive.

En novembre dernier, Mauricio Pochettino dirigeait son ultime match avec Tottenham. Limogé et remplacé dans la foulée par José Mourinho, le technicien argentin n’a depuis plus foulé une pelouse en tant que coach. Un an plus tard, son nom est lié aux plus grands clubs européens dans lesquels les entraîneurs en place ne disposent pas d’une immunité ou que la situation contractuelle laisse présager un départ. C’est le cas du Real Madrid, du PSG et des deux clubs de Manchester. Interrogé sur un retour aux affaires, Mauricio Pochettino a fait passer un message clair.

« J'attends de sentir quel est le bon projet à prendre »