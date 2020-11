Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino ouvre une porte pour son avenir, mais...

Publié le 4 novembre 2020 à 1h45 par La rédaction

Alors que de nombreux clubs européens pourraient changer d'entraîneur, Mauricio Pochettino pourrait avoir une carte à jouer. Libre, le technicien argentin pourrait se payer le luxe de choisir son défi et aucune porte n'est fermée.

Après des passages à l'Espanyol et à Southampton, Mauricio Pochettino est arrivé à Tottenham en 2014. Rapidement, l'entraîneur argentin réussi à créer un groupe avec peu de mouvements lors des mercatos. Un beau travail notamment récompensé en Ligue des Champions.. jusqu'à cette finale perdue contre Liverpool. Si proche du but, le club commence sa descente aux enfers. Après un début compliqué la saison dernière, José Mourinho prend finalement place sur le banc en novembre. Libre depuis un an, Mauricio Pochettino se rapproche toutefois petit à petit d'un retour.

« Il n'y a pas que la Premier League »