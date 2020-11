Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait proche d'un accord avec cette pépite !

Publié le 3 novembre 2020 à 23h15 par B.C.

Alors que sa situation fait parler depuis plusieurs semaines, Timothée Pembélé devrait prolonger avec le PSG. Une rencontre aura bientôt lieu entre Leonardo et l'entourage du jeune titi parisien.

Alors qu'il vient de fêter ses 18 ans en septembre, Timothée Pembélé apparaît comme l'un des joueurs les plus prometteurs du centre de formation du PSG. Le défenseur a été appelé à plusieurs reprises dans le groupe pro par Thomas Tuchel et a notamment effectué le déplacement en Allemagne pour affronter Leipzig ce mercredi. Mais Timothée Pembélé fait également parler de lui par sa situation contractuelle. La jeune pépite est liée au PSG jusqu'en juin 2021, et un départ était dans l'air du temps cet été. Finalement, L'Équipe annonçait au début du mois que Pembélé pourrait finalement prolonger son bail de trois saisons, soit jusqu'en 2024. Et cela se confirme.

Timothée Pembélé bientôt prolongé

D'après les informations divulguées par le journaliste Abdelah Boulma sur Twitter , une prolongation est bien d'actualité pour Timothée Pembélé. L'entourage de ce dernier estime que le nouveau contrat du joueur est sur les bons rails. Ainsi, Leonardo devrait prochainement rencontrer le clan Timothée Pembélé pour finaliser l'accord entre les deux parties, permettant au joueur de prolonger jusqu'en 2024.